Польша может ужесточить выдачу гражданства сторонникам Бандеры

Навроцкий предложил увеличить требуемый срок проживания для получения гражданства с 3 до 10 лет. Эти меры направлены, в частности, против украинцев, симпатизирующих наследию Бандеры. Кроме того, польский президент хочет поднять вопрос об усилении ответственности за нелегальное пересечение границы.