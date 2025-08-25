Польша может ужесточить выдачу гражданства сторонникам Бандеры

«Я предлагаю новые условия для получения польского гражданства для приезжих из других стран, не только с Украины. Процесс получения гражданства должен быть более долгим», — цитируют польского лидера «Ведомости».
Навроцкий предложил увеличить требуемый срок проживания для получения гражданства с 3 до 10 лет. Эти меры направлены, в частности, против украинцев, симпатизирующих наследию Бандеры. Кроме того, польский президент хочет поднять вопрос об усилении ответственности за нелегальное пересечение границы.
Ранее сообщалось, что Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о социальных пособиях и бесплатной медицине для неработающих украинцев.