Польша может ужесточить выдачу гражданства сторонникам Бандеры

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что условия получения польского гражданства должны стать более жесткими. Он также заявил, изменения существующего законодательства в этой сфере должны проходить под девизом «стоп бандеровщине».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я предлагаю новые условия для получения польского гражданства для приезжих из других стран, не только с Украины. Процесс получения гражданства должен быть более долгим», — цитируют польского лидера «Ведомости».

Навроцкий предложил увеличить требуемый срок проживания для получения гражданства с 3 до 10 лет. Эти меры направлены, в частности, против украинцев, симпатизирующих наследию Бандеры. Кроме того, польский президент хочет поднять вопрос об усилении ответственности за нелегальное пересечение границы.

Ранее сообщалось, что Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о социальных пособиях и бесплатной медицине для неработающих украинцев.