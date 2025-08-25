Ричмонд
Скончался заместитель министра культуры Челябинской области

Скончался заместитель министра культуры Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Павел Ярославцев отвечал за материально-техническое обеспечение, был начальником соответствующего управления.

«Много лет Павел Николаевич работал в сфере культуры Южного Урала. В разные годы своего трудового пути был директором Дома культуры “Сосновка”, заместителем начальника отдела по охране объектов культурного наследия управления культуры администрации Челябинска», — говорится в некрологе.

До назначения на работу в Минкультуры области работал заместителем начальника управления, начальником отдела генерального плана и перспективного развития территории, архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа.