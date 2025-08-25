Ильсур Метшин вручил памятный знак Игорю Крутому

В ответном слове Игорь Крутой выразил благодарность и поделился впечатлениями от сотрудничества с Казанью. «За все проекты не стыдно: Казань совершенно иначе выглядит в свете этих мероприятий. Спасибо за ту ответственность, которую мы вместе несли», — отметил композитор. Он также подчеркнул беспрецедентный уровень организации и приема артистов в столице Татарстана. «Такого приема артистов, как этот, никогда не было ни в Юрмале, ни в Сочи — и это при том, что он проводится лишь первый год!» — сказал Игорь Крутой.