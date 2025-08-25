Ричмонд
Ильсур Метшин вручил памятный знак Игорю Крутому

Мэр Казани отметил вклад композитора в развитие города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казанской Ратуше состоялась традиционная церемония чествования выдающихся жителей города, в ходе которой Мэр Казани Ильсур Метшин вручил памятный знак известному композитору, народному артисту России и Татарстана Игорю Крутому.

Обращаясь к присутствующим, Ильсур Метшин подчеркнул значимость совместных усилий в развитии столицы Татарстана. «На фундаменте, заложенном нашими руководителями, видно, какой стала Казань. Главные преобразования начались с 1000-летия Казани, далее были Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, WorldSkills, саммит БРИКС. И за всем этим, кроме красивых названий, стоят люди. Спасибо Президенту страны, который поддержал нас», — отметил мэр Казани.

Особое внимание глава города уделил вкладу Игоря Крутого в культурную жизнь Казани и прибытию в город Международного фестиваля молодых исполнителей «Новая волна».

«Есть один человек, с которым мы делали это творчество. Сегодня случилось то, чего мы ждали: до нас докатилась “Новая волна”. Я хочу вручить памятный знак, который мы специально изготовили, нашему другу, народному артисту России и Татарстана», — сказал Ильсур Метшин, вручая награду.

В ответном слове Игорь Крутой выразил благодарность и поделился впечатлениями от сотрудничества с Казанью. «За все проекты не стыдно: Казань совершенно иначе выглядит в свете этих мероприятий. Спасибо за ту ответственность, которую мы вместе несли», — отметил композитор. Он также подчеркнул беспрецедентный уровень организации и приема артистов в столице Татарстана. «Такого приема артистов, как этот, никогда не было ни в Юрмале, ни в Сочи — и это при том, что он проводится лишь первый год!» — сказал Игорь Крутой.

Композитор выразил искреннюю надежду на закрепление проекта в Казани. «Я бы очень хотел, чтобы этот проект остался в Казани, чтобы люди так же радовались такому высокому уровню. В этой синергии есть огромный движок для движения вперед», — подчеркнул он. Поблагодарив за оказанное доверие, Игорь Крутой с удовлетворением отметил, что «первый блин не вышел комом», подчеркивая успешную реализацию совместных инициатив.