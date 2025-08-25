Лайнер S7 из Новосибирска едва не столкнулся с другим самолетом в Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово в минувшую субботу, 23 августа, произошел опасный инцидент с участием рейса S7 Airlines из Новосибирска.
Рейс Boeing авиакомпании S7 из Новосибирска в Петербург был перенаправлен в Домодедово после того, как в Пулково приземлиться не удалось. В аэропорту лайнер почти столкнулся с другим Boeing авиакомпании Somon Air, летевшим из Душанбе на ту же полосу.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», инцидент произошел на фоне сложной операционной обстановки, вызванной одновременным введением режима «Ковер» в нескольких российских аэропортах после налета украинских беспилотников. Интервал между самолетами нарушился из-за ошибки диспетчера, но пилотам S7 удалось вовремя выполнить маневр отворота вправо. Минимальное расстояние между самолетами составило четыре километра при допустимых пяти.
Процедура одновременного выпуска и приема самолетов с минимальными интервалами применяется с мая 2025 года для повышения пропускной способности аэродромов. Однако субботний инцидент показал, что безопасность при подобных маневрах остается критически важной, а пренебрежение ею может привести к фатальным последствиям.