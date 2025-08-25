Турнир по футболу провели в Ташлинском районе Оренбургской области

Финальные соревнования турнира по футболу среди любительских команд прошли 17 августа в Ташлинском районе Оренбуржья. Состязания были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.
Первые матчи турнира состоялись 22 июля, затем они проходили еженедельно. В результате игр в финале встретились команды «Юниор» и «Салют» из села Ташла. Победителем стала команда «Салют».
В матче за третье место соревновались команда «Факел» из поселка Калинин и команда из села Илек. Калининцы были более результативными в завершении атак и одержали победу. Победители и призеры были отмечены грамотами, медалями и памятными кубками.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.