Пермяков приглашают на антистресс-йогу и встречу с орнитологом

В Перми продолжается серия бесплатных мероприятий на природных территориях.
Завтра, 26 августа, МКУ «ПермГорЛес» организует в 19:00 в Черняевском лесу бесплатное антистресс-занятие йогой. Снять напряжение и восстановить силы с помощью дыхательных практик и асан участникам помогут специалисты из йога-студии. Зарегистрироваться можно здесь.
В четверг, 28 августа, в 17:30 МКУ «ГорЗеленСтрой» приглашает на «Беседу с орнитологом» в библиотеке им. А. С. Пушкина. Расскажет об изменении птичьего населения Перми, путях формирования городской орнитофауны и ответит на вопросы слушателей известный специалист Галина Матвеева. Зарегистрироваться можно здесь.
В конце недели, с 29 по 31 августа, экотропа в долине реки Егошихи станет одной из локаций фестиваля света и музыки «ПРОСВЕТ-2025». МКУ «ГорЗеленСтрой» выступит партнером события. Впервые арт-объекты будут установлены на природной территории, и пермяки смогут полюбоваться световыми инсталляциями во время прогулки на свежем воздухе.
Подробная информация о мероприятиях и ссылки для регистрации будут размещены в группах МКУ «ПермГорЛес» и МКУ «Городское зеленое строительство» в ВК.