Пермяков приглашают на антистресс-йогу и встречу с орнитологом

В четверг, 28 августа, в 17:30 МКУ «ГорЗеленСтрой» приглашает на «Беседу с орнитологом» в библиотеке им. А. С. Пушкина. Расскажет об изменении птичьего населения Перми, путях формирования городской орнитофауны и ответит на вопросы слушателей известный специалист Галина Матвеева. Зарегистрироваться можно здесь.