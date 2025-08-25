Новый автобус будет ходить по проспекту Независимости в Минске

В центре Минска появится новый автобусный маршрут. Подробнее рассказали в «Минсктрансе».
Новый автобусный маршрут по проспекту Независимости в Минске свяжет район Военной академии со Степянкой. Автобус № 123 «Степянка — Военная академия» будет ходить через Уручье и Парк высоких технологий.
С проспекта Независимости автобус повернет на улицу Стариновскую, чтобы по улице Франциска Скорины отправиться до МКАД, а затем пересечь ее под мостом. Въезд в Степянку будет осуществляться через Дачный проезд и улицу Парниковую.
Автобусы маршрута № 123 будут отходить от остановки «Степянка» в 06.15, а от остановочного пункта «9-й километр» — в 06.56 часов. Последние автобусы будут отходить от конечных остановок в 18.18 и 19.00 соответственно.
Между тем ГАИ остановила более 500 машин на трассе в Национальный аэропорт «Минск».
Напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.