В Казани в День города задействуют около 1,5 тысячи силовиков

В преддверии Дня города и Дня Республики Татарстан Казань готовится к масштабным мероприятиям. Для обеспечения порядка в городе будут задействованы около 1,5 тысячи сотрудников полиции, войск Росгвардии, представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружинных и муниципальных служащих. Об этом на утреннем совещании сообщил начальник УМВД России по столице республики Ринат Габитов.