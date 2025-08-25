В Казани в День города задействуют около 1,5 тысячи силовиков

В преддверии Дня города и Дня Республики Татарстан Казань готовится к масштабным мероприятиям. Для обеспечения порядка в городе будут задействованы около 1,5 тысячи сотрудников полиции, войск Росгвардии, представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружинных и муниципальных служащих. Об этом на утреннем совещании сообщил начальник УМВД России по столице республики Ринат Габитов.
По словам Габитова, особое внимание будет уделено местам массового скопления людей. В этих районах планируется увеличить количество нарядов полиции, усилить дежурства следственно-оперативных групп и создать резервные силы на случай непредвиденных ситуаций. Для обеспечения дополнительной безопасности на трех станциях казанского метрополитена будут выставлены дополнительные посты.
Перед началом торжеств специалисты-саперы и кинологи со специально обученными собаками проведут тщательную проверку всех мест проведения мероприятий и прилегающих территорий. Это позволит исключить возможные угрозы и обеспечить безопасность горожан.
Руководители организаций, предприятий, торговых и развлекательных комплексов, спортивных объектов, культурных учреждений и медицинских учреждений получили рекомендации по усилению мер безопасности. Им необходимо провести инструктажи с персоналом, организовать пропускной режим с использованием металлодетекторов, КПП-шатров и других технических средств контроля.
Несмотря на временные неудобства, связанные с возможными ограничениями движения и досмотровыми мероприятиями, Габитов призвал жителей и гостей города отнестись к этим мерам с пониманием. Безопасность и благополучие всех участников праздничных мероприятий — главный приоритет для местных властей.
Напомним, в Казани на День города существенно усилят меры безопасности. В частности людей просят не брать с собой на мероприятия объемные сумки.