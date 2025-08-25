Компенсацию за пополнение карты школьника упростили в Красноярском крае

Процедура получения компенсации за пополнение социальной карты школьника из многодетной семьи была упрощена в Красноярском крае. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве социальной политики региона.
Напомним, что многодетные семьи имеют право на получение социальной карты для льготного проезда в общественном транспорте, а также на ежемесячное возмещение затрат на приобретение 40 базовых поездок в размере 495 рублей. Также эта мера поддержки доступна для тех семей, где оба родителя с инвалидностью.
«Ранее для получения компенсации семья должна была сохранять платежные квитанции и регулярно подавать заявление на выплату. Теперь же по инициативе губернатора края мы предусмотрели возможность предоставлять данную льготу беззаявительно. Достаточно оформить соответствующее согласие через портал “Госуслуги”, указав способ получения выплат», — прокомментировала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Оформить единую социальную карту на ребенка школьного возраста можно дистанционно через портал госуслуг, а также лично через МФЦ или в территориальном отделении социальной защиты населения по месту жительства. Для этого необходимо представить паспорта родителей, свидетельства о рождении детей и справку из образовательного учреждения.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.