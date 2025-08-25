Компенсацию за пополнение карты школьника упростили в Красноярском крае

Напомним, что многодетные семьи имеют право на получение социальной карты для льготного проезда в общественном транспорте, а также на ежемесячное возмещение затрат на приобретение 40 базовых поездок в размере 495 рублей. Также эта мера поддержки доступна для тех семей, где оба родителя с инвалидностью.