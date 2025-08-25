Ричмонд
Почта Молдовы приостановливает отправку посылок в США: Причина — вступление в силу указа президента Трампа

Отправления с документами и письмами в США продолжают приниматься по стандартной процедуре.

Источник: Комсомольская правда

Почта Молдовы временно приостанавливает отправку посылок в США.

ГП «Почта Молдовы» сообщает, что с 25 августа 2025 года временно приостанавливается прием всех отправлений с товарным содержимым (посылки, пакеты, EMS) с направлением в США.

Это связано с вступлением в силу 29 августа Исполнительного указа президента США Дональда Трампа «Приостановление льготы DutyFree De Minimis для всех стран». Ранее посылки стоимостью до 800 долларов могли ввозиться в США без уплаты таможенных пошлин.

Новый указ отменяет эту льготу для всех отправлений, кроме посылок через международную почтовую сеть, и устанавливает обязательные таможенные платежи в зависимости от страны происхождения и стоимости товара. Для Молдовы ставка составит 25%, что соответствует пошлине в 160 долларов за отправление.

Отправления с документами и письмами в США продолжают приниматься по стандартной процедуре. О возобновлении приема посылок с товарным содержимым в США будет сообщено дополнительно.

