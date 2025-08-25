Почта Молдовы приостановливает отправку посылок в США: Причина — вступление в силу указа президента Трампа

Новый указ отменяет эту льготу для всех отправлений, кроме посылок через международную почтовую сеть, и устанавливает обязательные таможенные платежи в зависимости от страны происхождения и стоимости товара. Для Молдовы ставка составит 25%, что соответствует пошлине в 160 долларов за отправление.