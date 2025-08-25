В Саратовской области обновили подъезд к поселку Пинеровка

Во время реконструкции на подъезде восстановили изношенное покрытие, нанесли новую дорожную разметку и установили четыре остановочных павильона. Согласно контракту, подрядчик должен был завершить ремонт дороги к концу октября, однако все работы были выполнены с опережением более чем на два месяца.