В Саратовской области обновили подъезд к поселку Пинеровка

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на подъезде к поселку Пинеровка в Балашовском районе Саратовской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Автодорога идет от другой региональной трассы Балашов — Романовка, соединяющей два района. Протяженность отремонтированного участка — 7 км.
Во время реконструкции на подъезде восстановили изношенное покрытие, нанесли новую дорожную разметку и установили четыре остановочных павильона. Согласно контракту, подрядчик должен был завершить ремонт дороги к концу октября, однако все работы были выполнены с опережением более чем на два месяца.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.