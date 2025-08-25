Концерт для бойцов СВО провели в военном госпитале Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону, в 1602-м военно-клиническом госпитале Министерства обороны России, провели концерт для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
С номерами выступили творческие коллективы региона, в том числе Дома офицеров ЮВО, а также совсем юные исполнители. В программе прозвучали песни времен Великой Отечественной войны, патриотические композиции и современные хиты.
Кроме этого, воспитанники «Юнармии» подарили бойцам свои рисунки, а также пожелали им скорейшего выздоровления.
Военных порадовало теплое и доброе мероприятие, они от души поблагодарили всех и за концерт, и за рисунки.
