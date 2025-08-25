Ричмонд
Свыше 14,5 тысячи подростков трудоустроили на лето в Тюменской области

Рабочие места предоставили свыше 800 предприятий и организаций.

Источник: Национальные проекты России

Служба занятости Тюменской области помогла более 14,5 тыс. подростков найти подработку на лето. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения региона.

Рабочие места для юных работников предоставили свыше 800 предприятий и организаций. Например, они работали помощниками вожатых, культорганизаторов и библиотекарей.

За свою работу подростки получают сумму, рассчитанную от минимального размера оплаты труда. В 2025 году могли заработать 22 440 рублей за полностью отработанные месяц и часы. Региональные центры занятости населения также дополнительно выплачивают материальную помощь в размере 1764 рубля за полностью отработанный месяц.

Нацпроект «Кадры».

поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.