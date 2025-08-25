С 1 сентября в школах Новосибирска вводят новые правила: единое расписание, меньше контрольных и запрет на частные курсы для учителей

Изменения коснутся домашних заданий, контрольных работ, расписания и повышения квалификации педагогов.
С 1 сентября вводится единое расписание и нормирование домашних заданий: первоклассники должны тратить на уроки не более часа в день, а учителя обязаны вносить задания в электронный дневник до конца учебного дня. Теперь школа контролирует общий объём заданий по всем предметам, чтобы снизить перегрузку детей, пишет Atas.info.
Изменятся и подходы к оценке знаний. Количество контрольных работ ограничат 10% от общего учебного времени, что, по мнению педагогов, может реально уменьшить стресс у школьников.
Ещё одно нововведение касается учителей: им запрещено проходить курсы повышения квалификации в частных центрах. Теперь обучение возможно только в государственных и аккредитованных организациях, таких как «Сириус» или «Сколково».
Кроме того, новые СанПиН устанавливают жёсткие требования к питанию, освещению и мебели в школах. Нарушения будут караться штрафами — до 30 тысяч рублей для учебного заведения и до 7 тысяч для руководителей.
Учителя и родители признаются, что изменений много и не все из них понятны. Одни меры направлены на безопасность и снижение нагрузки, другие вызывают опасения из-за жёсткого контроля и дополнительной бюрократии.