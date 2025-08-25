С 1 сентября в школах Новосибирска вводят новые правила: единое расписание, меньше контрольных и запрет на частные курсы для учителей

С 1 сентября вводится единое расписание и нормирование домашних заданий: первоклассники должны тратить на уроки не более часа в день, а учителя обязаны вносить задания в электронный дневник до конца учебного дня. Теперь школа контролирует общий объём заданий по всем предметам, чтобы снизить перегрузку детей, пишет Atas.info.