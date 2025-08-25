В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в воздух

В стране значительное внимание уделяется вопросам минимизации вредного воздействия производства на окружающую среду за счет уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, сокращения потребления одноразового пластика, развития чистого производства. "Зеленые подходы позволяют решать проблему с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и с 2021 по 2024 год установлена тенденция их снижения при незначительных вариациях и изменениях.
Беларусь остается стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения, выполняя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В сентябре 2021 года наша страна, как сторона Парижского соглашения, приняла на себя определяемый на национальном уровне вклад в сокращение выбросов парниковых газов, в соответствии с которым планируется сократить выбросы на 35% к 2030 году (от уровня 1990 года). В стране реализуются стратегии адаптации сельского хозяйства и лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года, национальные планы действий по адаптации этих же отраслей к изменению климата до 2030 года", — сказала Елена Мелешкова.
По ее словам, мониторинг атмосферного воздуха, проводимый в 2024 году в 23 промышленных городах Беларуси, включая областные центры, позволяет сделать вывод, что общая картина состояния атмосферного воздуха достаточно благополучна. Состояние воздуха в нашей стране оценивалось в основном как хорошее, очень хорошее и умеренное.
«Беларусь имеет богатый водный потенциал — 20 тыс. водотоков, более 10 тыс. озер, 85 водохранилищ и 1,5 тыс. прудов. Результаты мониторинга поверхностных вод за 2024 год и анализ многолетних рядов наблюдений свидетельствуют о стабильности состояния поверхностных вод в нашей стране», — отметила представитель Минприроды.