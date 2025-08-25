В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в воздух

Беларусь остается стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения, выполняя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В сентябре 2021 года наша страна, как сторона Парижского соглашения, приняла на себя определяемый на национальном уровне вклад в сокращение выбросов парниковых газов, в соответствии с которым планируется сократить выбросы на 35% к 2030 году (от уровня 1990 года). В стране реализуются стратегии адаптации сельского хозяйства и лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года, национальные планы действий по адаптации этих же отраслей к изменению климата до 2030 года", — сказала Елена Мелешкова.