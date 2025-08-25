Ричмонд
В связи с подготовкой и проведением Дня города в Казани перекроют дороги

В связи с подготовкой и проведением торжеств, посвященных Дню Казани и Дню Республики Татарстан, столичных жителей предупреждают о временном перекрытии дорог. Информацию об этом озвучили в городской администрации.

Будут действовать следующие ограничения:

С 20:00 25 августа до 11:00 31 августа — движение будет затруднено на улицах Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри и Зайни Султана.

До 18:00 31 августа проезд ограничен на улице Кремлевской, на участке от улицы Чернышевского до площади 1 Мая.

28 августа с 08:00 до 12:30 ограничения затронут участок улицы Театральной от Карла Маркса до Дзержинского.

Улица Федосеевская между улицами Батурина и Касаткина будет перекрыта 29 и 30 августа.

30 августа будет недоступна парковка перед конноспортивным комплексом «Казань».

Основные праздничные мероприятия пройдут в районе центра семьи «Казан», что повлечет за собой ограничение движения по улице Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова) до 07:00 31 августа.

При этом 30 и 31 августа муниципальные парковки вдоль дорог будут бесплатными.