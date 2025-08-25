Транспортное сообщение с селом Онгурен Ольхонского района восстановят 26 августа

Напомним, дорогу местного значения Курма — Онгурен сильно размыло из-за ливней, прошедших 21 августа. Повреждения протяженностью 6,5 километра находятся между местностью Зундуки и деревней Зама. Из-за этого нарушено сообщение с тремя населенными пунктами: деревней Зама, селом Онгурен и деревней Кочерикова. Здесь живут более 300 человек в 230 домах, также здесь работают фельдшерский пункт и школа. В районе введен режим ЧС. Для местных жителей уже завезли запас продуктов, лекарств и топлива.