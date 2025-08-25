Ричмонд
Транспортное сообщение с селом Онгурен Ольхонского района восстановят 26 августа

Дорогу Курма — Онгурен сильно размыло из-за ливней, прошедших 21 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Транспортное сообщение с селом Онгурен в Ольхонском районе восстановят завтра, 26 августа. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, туда будет ходить водный транспорт.

В селе Онгурен Ольхонского района после дождей размыло дорогу. Фото: Игорь Анатольевич Качков, директор УОЗРИ Администрации Ольх. РМО.

Напомним, дорогу местного значения Курма — Онгурен сильно размыло из-за ливней, прошедших 21 августа. Повреждения протяженностью 6,5 километра находятся между местностью Зундуки и деревней Зама. Из-за этого нарушено сообщение с тремя населенными пунктами: деревней Зама, селом Онгурен и деревней Кочерикова. Здесь живут более 300 человек в 230 домах, также здесь работают фельдшерский пункт и школа. В районе введен режим ЧС. Для местных жителей уже завезли запас продуктов, лекарств и топлива.

— Правительство контролирует ситуацию с размытием дороги в Ольхонском районе. Намечено проведение аварийно-восстановительных работ для возобновления проезда транспорта. Работа по подвозу людей и продуктов будет организована на остров Хужир и далее до материка, — прокомментировал первый заместитель губернатора Роман Колесов.

Отметим, что дорога грунтовая и не имеет твердого основания, поэтому сильные дожди привели к образованию глубоких промоин. Восстановить проезд планируется с помощью спецтехники, которая сровняет поврежденные участки. Все работы будут проводиться с соблюдением природоохранного законодательства, так как дорога проходит по особо охраняемой территории — в Прибайкальском национальном парке.

