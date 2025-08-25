Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

Неделю назад предупреждения от Рособрнадзора получили 15 вузов, среди которых: Санкт-Петербургский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Российский университет транспорта и Институт иностранных языков.