Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рособрнадзор вынес предостережения 16 вузам, в том числе МАДИ, НИУ ВШЭ и МИСИС.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится на сайте ведомства.
В списке значатся:
Университет Российского инновационного образования;Пермский национальный исследовательский политехнический университет;Международный банковский институт имени Анатолия Собчака;Омский государственный университет путей сообщения;Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова;Волжский государственный университет водного транспорта;Дальневосточный государственный университет путей сообщения;Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева;Московский технический университет связи и информатики;Донской государственный аграрный университет;Национальный исследовательский технологический университет МИСИС;Северо-Осетинская государственная медицинская академия;Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского;Международный институт инновационного развития.
Всем учебным заведениям предлагается принять меры по соблюдению обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Информацию об объявленных предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Неделю назад предупреждения от Рособрнадзора получили 15 вузов, среди которых: Санкт-Петербургский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Российский университет транспорта и Институт иностранных языков.