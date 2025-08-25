В Омской области простятся с погибшим на СВО солдатом

Администрация Пушкинского сельского поселения на своей странице соцсети «Вконтакте» поделилась сегодня, 25 августа, скорбной новостью о героически погибшем в зоне СВО односельчанине.
«Уважаемые жители Пушкинского сельского поселения! В Пушкинском доме культуры состоится прощание с погибшим воином, участником специальной военной операции Переверзевым Романом Евгеньевичем. От имени всех жителей Пушкинского сельского поселения выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Желаем вам сил и мужества. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в некрологе.
Прощание состоится 27 августа 2025 года в 11:00 в Пушкинском доме культуры по адресу ул. 40-лет Победы, 38. Редакция «КП в Омске» выражает соболезнование родным и близким погибшего героя.