В Омской области простятся с погибшим на СВО солдатом

Прощание с Романом Переверзевым пройдет 27 августа в Омском районе.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Пушкинского сельского поселения на своей странице соцсети «Вконтакте» поделилась сегодня, 25 августа, скорбной новостью о героически погибшем в зоне СВО односельчанине.

«Уважаемые жители Пушкинского сельского поселения! В Пушкинском доме культуры состоится прощание с погибшим воином, участником специальной военной операции Переверзевым Романом Евгеньевичем. От имени всех жителей Пушкинского сельского поселения выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Желаем вам сил и мужества. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в некрологе.

Прощание состоится 27 августа 2025 года в 11:00 в Пушкинском доме культуры по адресу ул. 40-лет Победы, 38. Редакция «КП в Омске» выражает соболезнование родным и близким погибшего героя.