В Омской области простятся с погибшим на СВО солдатом

«Уважаемые жители Пушкинского сельского поселения! В Пушкинском доме культуры состоится прощание с погибшим воином, участником специальной военной операции Переверзевым Романом Евгеньевичем. От имени всех жителей Пушкинского сельского поселения выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Желаем вам сил и мужества. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в некрологе.