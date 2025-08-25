Ричмонд
Депутат предстал перед судом за попытку дачи взятки гаишнику — в тот момент он был пьян

В Башкирии депутата осудили за дачу взятки сотруднику ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Белокатайский межрайонный суд вынес приговор депутату одного из сельских поселений Мечетлинского района, признав его виновным в покушении на дачу взятки. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет республики.

Согласно данным ведомств, в декабре прошлого года инспекторы дорожно-патрульной службы остановили в селе Большеустьикинское Opel Astra, водитель которого был пьян. Чтобы избежать наказания, при составлении протокола он попытался передать сотруднику ГАИ 30 тысяч рублей. Инспектор отказался от «вознаграждения» и сообщил обо всем коллегам.

Депутат полностью признал свою вину. Суд назначил ему штрафа в 200 тысяч рублей. Сумму взятки конфисковали в доход государства.

