Депутат предстал перед судом за попытку дачи взятки гаишнику — в тот момент он был пьян

Согласно данным ведомств, в декабре прошлого года инспекторы дорожно-патрульной службы остановили в селе Большеустьикинское Opel Astra, водитель которого был пьян. Чтобы избежать наказания, при составлении протокола он попытался передать сотруднику ГАИ 30 тысяч рублей. Инспектор отказался от «вознаграждения» и сообщил обо всем коллегам.