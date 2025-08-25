Ричмонд
В Братске появился новый мурал с изображением влюбленных

Рисунок находится на торце дома по улице Приморской, 27.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске появилось новое арт-пространство — на торце дома по улице Приморской, 27 создали масштабный мурал. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городского аэропорта, художественное панно изображает трогательную встречу пары на фоне здания аэровокзала. Молодой человек дарит девушке цветы, а в небе летит самолет.

— Мы хотели передать эмоции, которые испытывают люди в аэропорту — радость от долгожданных встреч после путешествий, начало чего-то важного. Самолет в небе символизирует движение вперед, а цветы в руках девушки — теплоту и внимание, с которыми встречает Братск, — уточнил руководитель студии-разработчика Андрей Артемьев.

Несмотря на переменчивую погоду, художники завершили масштабную роспись всего за одну неделю.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области специалисты следят за тем, чтобы на дорожных указателях правильно писали названия городов, деревень и рек.