В Братске появился новый мурал с изображением влюбленных

В Братске появилось новое арт-пространство — на торце дома по улице Приморской, 27 создали масштабный мурал. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городского аэропорта, художественное панно изображает трогательную встречу пары на фоне здания аэровокзала. Молодой человек дарит девушке цветы, а в небе летит самолет.
— Мы хотели передать эмоции, которые испытывают люди в аэропорту — радость от долгожданных встреч после путешествий, начало чего-то важного. Самолет в небе символизирует движение вперед, а цветы в руках девушки — теплоту и внимание, с которыми встречает Братск, — уточнил руководитель студии-разработчика Андрей Артемьев.
Несмотря на переменчивую погоду, художники завершили масштабную роспись всего за одну неделю.
