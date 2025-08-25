Новосибирск направил 2,5 млрд рублей на жильё для сирот.

Изначально планировалось закупить 463 квартиры, однако за счёт экономии на торгах удалось увеличить количество до 522. Жильё приобретается как на первичном, так и на вторичном рынках, включая дома, введённые в эксплуатацию в 2024 году. Каждая квартира имеет отделку и площадь не менее 30 квадратных метров.