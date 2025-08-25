Новосибирск направил 2,5 млрд рублей на жильё для сирот.
Новосибирская область в 2025 году получила 2,5 миллиарда рублей на обеспечение жильём сирот. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.
Изначально планировалось закупить 463 квартиры, однако за счёт экономии на торгах удалось увеличить количество до 522. Жильё приобретается как на первичном, так и на вторичном рынках, включая дома, введённые в эксплуатацию в 2024 году. Каждая квартира имеет отделку и площадь не менее 30 квадратных метров.
Помимо этого, 200 молодых людей получили жилищные сертификаты, и большинство из них уже воспользовались ими для покупки собственного жилья. Власти отмечают, что очередь на обеспечение жильём сирот постепенно сокращается, и работа в этом направлении будет продолжена.