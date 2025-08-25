Производство яиц в Ростовской области сократилось на 18,7%

По итогам семи месяцев 2025 года в Ростовской области зафиксировали снижение производства продукции животноводства. Новые данные предоставили в Ростовстате.
В частности, за указанный период произвели 795,6 млн штук яиц. Показатель был на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем полученного молока достиг 593 тысяч тонн, и это оказалось на 6,6% меньше по сравнению с январем-июлем 2024 года.
Производство убойных скота и птицы составило 221,1 тысячи тонн (в живом весе) или 97,7% от уровня прошлого года.
Добавим, в целом на 1 августа 2025 года поголовье крупного рогатого скота составило 570,6 тысячи голов (86,9% по сравнению с началом августа 2024 года), в том числе зафиксировали 268 тысяч коров (90,9% по сравнению с началом августа 2024 года).
Подпишись на нас в Telegram.