Производство яиц в Ростовской области сократилось на 18,7%

В частности, за указанный период произвели 795,6 млн штук яиц. Показатель был на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем полученного молока достиг 593 тысяч тонн, и это оказалось на 6,6% меньше по сравнению с январем-июлем 2024 года.