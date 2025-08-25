Ричмонд
Последние новости к вечеру 25 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 25 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 25 августа — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 августа 2025 года.

Завербованная СБУ россиянка пыталась пронести бомбу в здание ФСБ в Крыму

Оперативники задержали 54-летнюю россиянку, которую украинские спецслужбы заставили пронести заминированную икону в здание управления ФСБ. Бомба должна была взорваться по специальному кодовому сигналу, но он не сработал из-за системы безопасности.

Замгубернатора Курской области задержали по делу о хищении миллиарда рублей

Источник: Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области

В Курской области задержали замгубернатора Владимира Базарова по подозрению в хищении 1 млрд рублей, выделенных на оборонные сооружения в Белгородской области. По данным правоохранителей, преступление было совершено в период его работы заместителем губернатора.

ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области

Источник: РИА "Новости"

Бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Запорожское.

Президент Польши наложил вето на законопроект о выплатах украинцам

Источник: AP 2024

Кароль Навроцкий отклонил законопроект о социальных пособиях и бесплатной медицине для неработающих украинцев. Но добавил, что Польша продолжит оказывать поддержку и предоставлять убежище украинским беженцам.

Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

Источник: РИА "Новости"

Игорь Краснов занимает должность председателя Верховного суда Российской Федерации с 22 января 2020 года, на этом посту он сменил Юрия Чайку.

