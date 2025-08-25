Последние новости к вечеру 25 августа 2025 года: главные события

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 августа 2025 года.
Завербованная СБУ россиянка пыталась пронести бомбу в здание ФСБ в Крыму
Замгубернатора Курской области задержали по делу о хищении миллиарда рублей
В Курской области задержали замгубернатора Владимира Базарова по подозрению в хищении 1 млрд рублей, выделенных на оборонные сооружения в Белгородской области. По данным правоохранителей, преступление было совершено в период его работы заместителем губернатора.
ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области
Бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Запорожское.
Президент Польши наложил вето на законопроект о выплатах украинцам
Кароль Навроцкий отклонил законопроект о социальных пособиях и бесплатной медицине для неработающих украинцев. Но добавил, что Польша продолжит оказывать поддержку и предоставлять убежище украинским беженцам.
Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
Игорь Краснов занимает должность председателя Верховного суда Российской Федерации с 22 января 2020 года, на этом посту он сменил Юрия Чайку.