Студенческий поезд из Советска снова пустят в Калининград 31 августа

Состав будет курсировать по воскресеньям.

Источник: Клопс.ru

Студенческий поезд из Советска снова пустят в Калининград с 31 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка».

«После летнего перерыва возобновляется движение воскресного пригородного поезда сообщением Советск — Калининград, основными пассажирами которого являются студенты. Первый рейс поезд совершит 31 августа из Советска в 18:05, а с 7 сентября, он будет отправляться со станции Неман в 17:32 и далее следовать в Калининград через Советск со всеми остановками», — говорится в сообщении.