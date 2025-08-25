Студенческий поезд из Советска снова пустят в Калининград 31 августа

«После летнего перерыва возобновляется движение воскресного пригородного поезда сообщением Советск — Калининград, основными пассажирами которого являются студенты. Первый рейс поезд совершит 31 августа из Советска в 18:05, а с 7 сентября, он будет отправляться со станции Неман в 17:32 и далее следовать в Калининград через Советск со всеми остановками», — говорится в сообщении.