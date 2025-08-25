«Нельзя уволить или не взять на работу». Минтруда сказало о выходных, трудовых гарантиях и неполном рабочем дне для белорусов с детьми

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о трудовых гарантиях для женщин в Беларуси.
В ведомстве сказали, что в Беларуси не могут не взять на работу, отказать в заключении трудового договора или снизить заработную плату, если женщина беременна или у нее есть дети в возрасте до 3 лет. Кроме того, не могут не взять на работу или уволить одинокого родителя.
— Данное правило распространяется также и на одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (детей с инвалидностью до 18 лет), — прокомментировали в пресс-службе. В Минтруда обратили внимание, что отказ в приеме на работу должен быть мотивированным и его можно обжаловать в суде.
Кроме того, в Беларуси за работником сохраняют рабочее место на время нахождения в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до трехлетнего возраста. Если в этот период заканчивается контракт, то работодатель обязан его продлить с согласия работника и минимум до конца декретного отпуска. Также после выхода из декрета обеспечивается защита занятости матери до достижения ребенком 5 лет.
В Беларуси также наниматель сам не может расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной или матерью, которая воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет. Как есть и гарантия того, что не будет расторгнут трудовой договор при сокращении численности или штата работников, если работник не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья или недостаточной квалификации, длительно отсутствует на работе из-за болезни — свыше четырех месяцев подряд.
— Аналогичный подход применим в отношении одиноких женщин с ребенком до 14 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, — уточнили в ведомстве.
Также в Беларуси наниматель должен пойти навстречу, установив неполный рабочий день или неполную неделю по желанию беременной женщины или воспитывающей ребенка до 14 лет. Еще в Беларуси работники с детьми до 16 лет (ребенком-инвалидом — до 18 лет) имеют преимущественное право на заключение трудового договора о выполнении работы на дому.
И также белоруски могут получить дополнительные свободные дни, если они воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, троих и более детей в возрасте до 16 лет либо ребенка с инвалидностью до 18 лет.
В этих случаях у белорусок может быть дополнительный выходной в месяц с сохранением средней зарплаты. А для многодетных — дополнительный выходной день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств нанимателя. И, напомним, с 1 января 2024-го вместо свободного дня белоруски могут рассчитывать на сокращение рабочего дня на один час. А, если речь идет о женщинах, воспитывающих двоих детей до 16 лет, у них может быть дополнительный свободный от работы день в месяц.
— Оплата такого дня может предусматриваться в коллективном договоре или локальном акте нанимателя, — дополнили в ведомстве.
Еще средняя зарплата белорусов снова выросла на 50 рублей.
И, напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.