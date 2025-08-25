«Нельзя уволить или не взять на работу». Минтруда сказало о выходных, трудовых гарантиях и неполном рабочем дне для белорусов с детьми

В этих случаях у белорусок может быть дополнительный выходной в месяц с сохранением средней зарплаты. А для многодетных — дополнительный выходной день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств нанимателя. И, напомним, с 1 января 2024-го вместо свободного дня белоруски могут рассчитывать на сокращение рабочего дня на один час. А, если речь идет о женщинах, воспитывающих двоих детей до 16 лет, у них может быть дополнительный свободный от работы день в месяц.