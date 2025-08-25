В Пермском крае за два года обновят 133 остановки в 29 территориях

Самыми долгожданными для жителей, отмечают в ведомстве, в этом году станут остановки у поселка Майкор Юсьвинского округа на автодороге Кудымкар — Усолье (два павильона и четыре заездных кармана); у деревни Шумово в Еловском округе на автодороге Кукуштан — Чайковский (два павильона и два заездных кармана); у села Урталга и деревни Кипчак Куединского округа на автодороге Куеда — Янаул (по два павильона и две посадочные площадки в районе каждого населенного пункта); у села Печмень Бардымского округа на автодороге Оса — Чернушка (один павильон и один заездной карман); у деревни Осиновка Оханского округа на автодороге Черновское — граница Удмуртии; у деревни Чертёж и поселка Тюлькино Соликамского округа на автодороге Соликамск — Красновишерск (по два павильона и две посадочные площадки в районе каждого населенного пункта).