В Пермском крае за два года обновят 133 остановки в 29 территориях

На заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента обсуждался вопрос установки на автодорогах Прикамья остановочных павильонов.

На заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента обсуждался вопрос установки на автодорогах Прикамья остановочных павильонов. Это распространяется на остановки на региональных трассах, местных дорогах, а также по программе «Комфортный край».

Как рассказал замглавы минтранса региона Павел Румянцев, министерство ежегодно обустраивает остановки на территории всего Пермского края. В перечень работ входит не только обустройство новых остановок, но и установка недостающих павильонов, и замена старых. Перечень нужных работ формируется на основе комиссионного осмотра дорог, учитываются обращения прикамцев и запросы депутатов Законодательного собрания.

Замминистра рассказал о результатах работы по обновлению автопавильонов и обустройству остановок в прошлом году. В 2024-м обновлено 154 остановочных пункта, 87 из которых расположены на региональных дорогах, 67 — на местных. Это 139 новых автопавильонов и 15 обустроенных остановок.

В текущем и следующем году в Прикамье будет обустроено 133 остановки в 29 территориях, отметил Павел Румянцев: «Из них 66 — на дорогах регионального значения. Это 16 обустроенных остановочных пунктов (ОП) и 50 обновленных павильонов. На местных дорогах будет установлено 67 павильонов — это замена старых или установка недостающих».

Так, на региональных дорогах в 2025 году краевое «Управление автомобильных дорог и транспорта» в рамках контрактов на содержание и ремонт дорог ведет работы на 23 остановках. 17 новых павильонов уже установлено, в стадии обустройства — шесть новых остановочных площадок. Обновились остановки в Очерском, Александровском, Пермском, Горнозаводском, Большесосновском, Добрянском и Соликамском округах.

Самыми долгожданными для жителей, отмечают в ведомстве, в этом году станут остановки у поселка Майкор Юсьвинского округа на автодороге Кудымкар — Усолье (два павильона и четыре заездных кармана); у деревни Шумово в Еловском округе на автодороге Кукуштан — Чайковский (два павильона и два заездных кармана); у села Урталга и деревни Кипчак Куединского округа на автодороге Куеда — Янаул (по два павильона и две посадочные площадки в районе каждого населенного пункта); у села Печмень Бардымского округа на автодороге Оса — Чернушка (один павильон и один заездной карман); у деревни Осиновка Оханского округа на автодороге Черновское — граница Удмуртии; у деревни Чертёж и поселка Тюлькино Соликамского округа на автодороге Соликамск — Красновишерск (по два павильона и две посадочные площадки в районе каждого населенного пункта).

Замминистра транспорта добавил, что на сегодня план 2025 года по установке/замене уже выполнен в полном объёме, министерство приступило к выполнению плана следующего года. Так, по две новых остановки будет в Еловском и Юсьвинском округах, еще по остановке появится в Бардымском и Октябрьском округах.

В следующем году планируется обустроить еще 43 остановки: 33 новых павильона на существующих остановках и обустройство десяти новых остановок. Новые павильоны появятся на региональных трассах, проходящих через 11 муниципалитетов. По шесть павильонов обновят в Гайнском и Куединском округах; также павильоны обновятся в Кунгурском, Лысьвенском, Березниковском, Нытвенском, Бардымском, Оханском, Губахинском, Кизеловском и Частинском округах. В пяти округах Пермского края обустроят остановки — Еловском, Бардымском, Осинском, Кудымкарском и Чернушинском.

На местных дорогах, по данным Павла Румянцева, в этом году обновится 67 автопавильонов в 14 муниципальных образованиях. 31 павильон уже установлен, еще 34 появятся до конца года. Уже обновлены павильоны на остановке «Пугачева» в городе Оса, на остановке «ул. Пугачева, 42» в поселке Зюкайка Верещагинского округа, остановке «д. Верхняя Солянка» в деревне Верхняя Солянка Кишертского округа, остановке «мкр. Дружба» в Горнозаводске и в ряде других муниципалитетов.

Продолжается и работа в рамках проекта «Комфортный край» по направлению «Школьная остановка». Так, в прошлом году было установлено 149 новых остановочных павильонов в 30 муниципальных образованиях. Больше всего павильонов обновилось в Кунгурском, Бардымском, Ординском округах — по десятку в каждом.

В 2025 году запланировано заменить 104 автопавильона в 23 муниципалитетах Пермского края. На 73 объектах работы уже завершены, оставшиеся автопавильоны установят до начала учебного года, заверили в минтрансе.