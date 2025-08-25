В Пермском крае за два года обновят 133 остановки в 29 территориях

На заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента обсуждался вопрос установки на автодорогах Прикамья остановочных павильонов. Это распространяется на остановки на региональных трассах, местных дорогах, а также по программе «Комфортный край».
Как рассказал замглавы минтранса региона Павел Румянцев, министерство ежегодно обустраивает остановки на территории всего Пермского края. В перечень работ входит не только обустройство новых остановок, но и установка недостающих павильонов, и замена старых. Перечень нужных работ формируется на основе комиссионного осмотра дорог, учитываются обращения прикамцев и запросы депутатов Законодательного собрания.
Замминистра рассказал о результатах работы по обновлению автопавильонов и обустройству остановок в прошлом году. В 2024-м обновлено 154 остановочных пункта, 87 из которых расположены на региональных дорогах, 67 — на местных. Это 139 новых автопавильонов и 15 обустроенных остановок.
В текущем и следующем году в Прикамье будет обустроено 133 остановки в 29 территориях, отметил Павел Румянцев: «Из них 66 — на дорогах регионального значения. Это 16 обустроенных остановочных пунктов (ОП) и 50 обновленных павильонов. На местных дорогах будет установлено 67 павильонов — это замена старых или установка недостающих».
Так, на региональных дорогах в 2025 году краевое «Управление автомобильных дорог и транспорта» в рамках контрактов на содержание и ремонт дорог ведет работы на 23 остановках. 17 новых павильонов уже установлено, в стадии обустройства — шесть новых остановочных площадок. Обновились остановки в Очерском, Александровском, Пермском, Горнозаводском, Большесосновском, Добрянском и Соликамском округах.
Самыми долгожданными для жителей, отмечают в ведомстве, в этом году станут остановки у поселка Майкор Юсьвинского округа на автодороге Кудымкар — Усолье (два павильона и четыре заездных кармана); у деревни Шумово в Еловском округе на автодороге Кукуштан — Чайковский (два павильона и два заездных кармана); у села Урталга и деревни Кипчак Куединского округа на автодороге Куеда — Янаул (по два павильона и две посадочные площадки в районе каждого населенного пункта); у села Печмень Бардымского округа на автодороге Оса — Чернушка (один павильон и один заездной карман); у деревни Осиновка Оханского округа на автодороге Черновское — граница Удмуртии; у деревни Чертёж и поселка Тюлькино Соликамского округа на автодороге Соликамск — Красновишерск (по два павильона и две посадочные площадки в районе каждого населенного пункта).
Замминистра транспорта добавил, что на сегодня план 2025 года по установке/замене уже выполнен в полном объёме, министерство приступило к выполнению плана следующего года. Так, по две новых остановки будет в Еловском и Юсьвинском округах, еще по остановке появится в Бардымском и Октябрьском округах.
В следующем году планируется обустроить еще 43 остановки: 33 новых павильона на существующих остановках и обустройство десяти новых остановок. Новые павильоны появятся на региональных трассах, проходящих через 11 муниципалитетов. По шесть павильонов обновят в Гайнском и Куединском округах; также павильоны обновятся в Кунгурском, Лысьвенском, Березниковском, Нытвенском, Бардымском, Оханском, Губахинском, Кизеловском и Частинском округах. В пяти округах Пермского края обустроят остановки — Еловском, Бардымском, Осинском, Кудымкарском и Чернушинском.
На местных дорогах, по данным Павла Румянцева, в этом году обновится 67 автопавильонов в 14 муниципальных образованиях. 31 павильон уже установлен, еще 34 появятся до конца года. Уже обновлены павильоны на остановке «Пугачева» в городе Оса, на остановке «ул. Пугачева, 42» в поселке Зюкайка Верещагинского округа, остановке «д. Верхняя Солянка» в деревне Верхняя Солянка Кишертского округа, остановке «мкр. Дружба» в Горнозаводске и в ряде других муниципалитетов.
Продолжается и работа в рамках проекта «Комфортный край» по направлению «Школьная остановка». Так, в прошлом году было установлено 149 новых остановочных павильонов в 30 муниципальных образованиях. Больше всего павильонов обновилось в Кунгурском, Бардымском, Ординском округах — по десятку в каждом.
В 2025 году запланировано заменить 104 автопавильона в 23 муниципалитетах Пермского края. На 73 объектах работы уже завершены, оставшиеся автопавильоны установят до начала учебного года, заверили в минтрансе.