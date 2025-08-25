Глава РКК рассказал о курских жителях, возвращенных с Украины

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Восемь возвращенных в Россию курян размещены в пункте временного размещения, с ними работают сотрудники службы восстановления семейных связей, сообщил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.
«Сотрудники Российского Красного Креста встретили еще 8 жителей Курской области, прибывших с территории Украины. Сейчас специалисты службы восстановления семейных связей РКК работают с ними в пункте временного размещения», — написал Савчук в своем Telegram-канале.
Глава РКК отметил, что возвращенным жителям Курской области уже выдали ваучеры на товары первой необходимости. Кроме того, в ПВР присутствуют сотрудники психосоциальной поддержки и врачи.
Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области.