Пермские ученые определили доноров плазмы для профилактики резус-конфликта

В результате было выявлено два ключевых типа участников, соответствующих требованиям для производства препарата. В первую категорию вошли добровольцы обоих полов, у которых в ходе стандартного скрининга были выявлены анти-D антитела. При этом у женщин концентрация этих антител оказалась в среднем в два раза выше, чем у мужчин. Однако наиболее значимыми оказались представители второй категории — девушки, перенесшие резус-конфликт во время беременности. Именно они лучше всего подходят для донорства. Итоги исследования помогут создать донорскую базу для производства лекарства.