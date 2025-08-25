Пермские ученые определили доноров плазмы для профилактики резус-конфликта

Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана государственной среды» Пермского Политеха Л. В. Волкова совместно с экспертом Пермской краевой станции переливания крови Е. С. Юковичем выявили категории людей, чья плазма крови поможет создать лекарство от гемолитической болезни. Развитие науки является одной из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Резус-конфликт или гемолитическая болезнь возникает при иммунном противоречии между организмами женщины и ребенка внутриутробно. Иммунная система матери с резус-отрицательной кровью воспринимает эритроциты резус-положительного плода как чужеродные агенты и вырабатывает против них иммуноглобулины — специфические защитные белки. Эти антитела, проникая через плаценту, вызывают разрушение красных кровяных телец малыша, что влечет к тяжелым осложнениям. Ежегодно гемолитическая болезнь выявляется у 1−2% младенцев. Для ее предотвращения требуется специальный иммуноглобулин, изготавливаемый из донорской плазмы.
В России производство препарата осуществляет лишь одно учреждение службы крови, из-за чего существует дефицит. Отбор доноров, который провели пермские ученые, создаст основу для организации полного производственного цикла отечественного иммуноглобулина. Также он позволит снизить количество осложнений у беременных и обеспечит безопасность новорожденных.
Ученые проводили отбор потенциальных доноров иммуноспецифической плазмы в 2022—2024 годы. За указанный период было исследовано 95 628 человек, включая 13 240 резус-отрицательных. Особый интерес представляли носители анти-D антител — их биологический материал с высоким содержанием специфических иммуноглобулинов рассматривался как наиболее ценный ресурс для фармацевтического производства.
В результате было выявлено два ключевых типа участников, соответствующих требованиям для производства препарата. В первую категорию вошли добровольцы обоих полов, у которых в ходе стандартного скрининга были выявлены анти-D антитела. При этом у женщин концентрация этих антител оказалась в среднем в два раза выше, чем у мужчин. Однако наиболее значимыми оказались представители второй категории — девушки, перенесшие резус-конфликт во время беременности. Именно они лучше всего подходят для донорства. Итоги исследования помогут создать донорскую базу для производства лекарства.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.