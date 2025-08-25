Власти Сочи согласовали маршруты джип-туров

В мэрии Сочи прошло совещание, посвященное вопросам паспортизации маршрутов повышенной опасности для туристов. Основной темой обсуждения стали меры по пресечению нелегальной деятельности и организации несанкционированного авто- и мототуризма на опасных участках. Также поднимались вопросы обустройства и паспортизации маршрутов для дальнейшего внесения в реестр туристских ресурсов региона.