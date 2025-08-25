Власти Сочи согласовали маршруты джип-туров

В мэрии Сочи прошло совещание, посвященное вопросам паспортизации маршрутов повышенной опасности для туристов. Основной темой обсуждения стали меры по пресечению нелегальной деятельности и организации несанкционированного авто- и мототуризма на опасных участках. Также поднимались вопросы обустройства и паспортизации маршрутов для дальнейшего внесения в реестр туристских ресурсов региона.
«Вопрос обеспечения безопасности при использовании транспорта повышенной проходимости находится на особом контроле», — отметил заместитель главы города Сергей Сомко.
Он также сказал, что ведется комплексная работа по пресечению нелегальных перевозок, включающая взаимодействие с правоохранительными органами и руководством Сочинского национального парка, регулярные рейды и разработку паспортов маршрутов.
Внесение маршрутов в реестр туристских ресурсов позволит установить единые правовые стандарты для этого сегмента туристических услуг, способствовать развитию цивилизованного и безопасного туризма, а также сохранить экосистему национального парка.
На данный момент в Сочи согласованы и функционируют девять маршрутов повышенной опасности: «Каскад 33 водопадов ручья Джегош», «Хоста — жемчужина Сочи», «Красоты Адлера», «Лазаревские водопады», «Солохаул», «Солохаул — родина чая», «Прохладный», «Мамонтово ущелье», «Ахштырь».
Для выявления и пресечения нарушений в сфере перевозки пассажиров межведомственная рабочая группа регулярно проводит совместные рейды. С начала лета прошло 27 выездных проверок, специалисты осмотрели 413 транспортных средств, составили 318 протоколов, а 15 автомобилей отправили на спецстоянки.