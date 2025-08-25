Администрация психбольницы Костюжен подтвердила, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн снимал клип в стенах их Дома культуры.
"Съёмки проходили в безопасных условиях, соблюдая все институционные нормы.
Доказательство того, что психиатрическая больница — это не только пространство медицинского профессионализма, но и открытое место для культуры и творчества", — заявили в учреждении.
Надеемся, для Линдеманна это незабываемый опыт. Заинтригованы, что там у распиаренного клипа за сюжет. Ждём.
