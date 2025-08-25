Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области грибник нашёл дождевик весом почти полтора килограмма

Житель Барабинского района отправился за грибами и вернулся всего с одним трофеем — дождевиком весом 1,486 кг.

Житель Барабинского района отправился за грибами и вернулся всего с одним трофеем — дождевиком весом 1,486 кг.

Необычную находку грибник показал в соцсетях и признался, что раньше никогда не обращал внимания на дождевики, Atas.info.

«Даже не думал, что они такие вкусные. А тут целая сковорода с картошкой. Настоящая сказка!», — поделился мужчина.

Опытные грибники региона подтверждают: в лесах сейчас грибное изобилие. В селе Дубровино активно собирают опята, белые грибы и подосиновики, а кое-где встречаются волнушки. Богатый урожай отмечают и в Караканском бору, где растут маслята, лисички и рыжики.

«Бор влажный, грибов полно. Белые попадаются прямо на тропинках и в мху. Собрала целое ведро маслят для мариновки, а белых на 15 литров. Отличная охота!» — рассказала местная жительница.