В Новосибирской области грибник нашёл дождевик весом почти полтора килограмма

Житель Барабинского района отправился за грибами и вернулся всего с одним трофеем — дождевиком весом 1,486 кг.
Необычную находку грибник показал в соцсетях и признался, что раньше никогда не обращал внимания на дождевики, Atas.info.
«Даже не думал, что они такие вкусные. А тут целая сковорода с картошкой. Настоящая сказка!», — поделился мужчина.
Опытные грибники региона подтверждают: в лесах сейчас грибное изобилие. В селе Дубровино активно собирают опята, белые грибы и подосиновики, а кое-где встречаются волнушки. Богатый урожай отмечают и в Караканском бору, где растут маслята, лисички и рыжики.
«Бор влажный, грибов полно. Белые попадаются прямо на тропинках и в мху. Собрала целое ведро маслят для мариновки, а белых на 15 литров. Отличная охота!» — рассказала местная жительница.