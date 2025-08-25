В Новосибирской области грибник нашёл дождевик весом почти полтора килограмма

Опытные грибники региона подтверждают: в лесах сейчас грибное изобилие. В селе Дубровино активно собирают опята, белые грибы и подосиновики, а кое-где встречаются волнушки. Богатый урожай отмечают и в Караканском бору, где растут маслята, лисички и рыжики.