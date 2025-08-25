Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 26 августа 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 26 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 26 августа 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Правобережного и Октябрьского районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», специалистам предстоит провести плановый ремонт на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 26 августа 2025.

Ограничение коснутся множества адресов, в том числе улицы Байкальской, Постышева, Цимлянской, Лызина, Чкалова, Баумана и многих других. Временной промежуток везде разный, некоторым придется провести без удобств целый день. Поэтому заранее стоит позаботиться о том, чтобы все гаджеты были заряжены.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 26 августа 2025 года, представлена в фотокарточках ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду отключат в двух округах Иркутска 26 августа.