Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 26 августа 2025

Ограничение коснутся множества адресов, в том числе улицы Байкальской, Постышева, Цимлянской, Лызина, Чкалова, Баумана и многих других. Временной промежуток везде разный, некоторым придется провести без удобств целый день. Поэтому заранее стоит позаботиться о том, чтобы все гаджеты были заряжены.