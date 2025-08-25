Кубанские ученые стали победителями премии «Селекционный прорыв»

«Краснодарский край — ключевой аграрный регион страны, и наша задача — укреплять этот статус через внедрение современных научных достижений. Мы делаем ставку на отечественные сорта, адаптированные к нашим климатическим условиям. Сегодня наши аграрии на 100% засевают поля озимых культур отечественными семенами. Прогресс и по другим культурам. За последние 10 лет доля использования семян отечественной селекции по подсолнечнику и кукурузе на зерно выросла более чем в 1,5 раза», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.