Кубанские ученые стали победителями премии «Селекционный прорыв»

Ученые «Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко» выиграли первую всероссийскую премию «Селекционный прорыв», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Мероприятие провели по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Вручение состоялось на форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025», который прошел 20−21 августа в Казани. В номинации «Востребованность рынком» лауреатами по доле в посевных площадях культуры в России стали два сорта пшеницы озимой селекции «Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко» — это сорта Гром и Таня. Также в этой номинации победили гибриды кукурузы: Росс 199 МВ, Краснодарский 291 АМВ и Росс 140 СВ. Почетные статуэтки победителей получил директор центра, академик РАН, Вячеслав Лукомец.
«Краснодарский край — ключевой аграрный регион страны, и наша задача — укреплять этот статус через внедрение современных научных достижений. Мы делаем ставку на отечественные сорта, адаптированные к нашим климатическим условиям. Сегодня наши аграрии на 100% засевают поля озимых культур отечественными семенами. Прогресс и по другим культурам. За последние 10 лет доля использования семян отечественной селекции по подсолнечнику и кукурузе на зерно выросла более чем в 1,5 раза», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.