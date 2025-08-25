Во Владимирской области для пенсионеров организовали летние программы

Отдых завершился для посетителей отделения дневного пребывания Селивановского комплексного центра, сообщили в Министерстве социальной защиты населения Владимирской области. Она проводилась в рамках проекта «Активное долголетние» по национальному проекту «Семья».
Пожилые жители поселка городского типа Красная Горбатка получили возможность заниматься на базе Красногорбатского Дома культуры гимнастикой, танцами, пением, игрой в подвижные игры. Желающие смогли принять участие в мастер-классе по русской набойке по ткани.
По программе социального туризма участники смены побывали в усадьбе Храповицкого в Судогодском районе, в поселке Мстера Вязниковского района. Туристы в возрасте прошли по местам воинской славы и почтили память фронтовиков. В итоге пенсионеры оставили теплые отзывы за отличную организацию досуга.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.