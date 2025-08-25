В Ростовской области выросла стоимость бензина на автозаправках

В Ростовской области в период с 12 по 18 августа 2025 года изменились цены на бензин, сообщает Росстат.
На отчетный период средняя стоимость горючего составила 63,07 рубля за 1 литр. Если сравнивать, то в начале месяца показатель находился на уровне в 62,33 рубля.
В конце июня бензин продавался по 61,35 рубля, а в августе 2024 года — по 58,67 рубля за 1 литр. Это значит, что за год стоимость заправки автомобиля выросла на 4,4 рубля за 1 литр.
Обновленные расценки по отдельным маркам с 12 по 18 августа 2025 года:
АИ-92: 58,75 рубля;
АИ-95: 65,35 рубля;
АИ-98 и выше: 83,04 рубля;
Дизельное топливо: 67,12 рублей.
Добавим, общая цена за бензин по ЮФО 18 августа составляла 63,43 рубля, за дизель — 68,61 рубля. Стоимость по России — 61,71 и 71,45 рубля соответственно.
