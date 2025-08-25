В Госдуме оценили вероятность завершения конфликта на Украине до конца года

«В принципе, если бы не было противодействия со стороны Украины и стран Европы, поддерживающих Киев в этом отношении, то конфликт вполне можно было бы завершить до конца года. А, может, даже и раньше», — сказал политик в разговоре с Lenta.ru.
Чепа подчеркнул, что при сохранении нынешней динамики урегулирования, перспективы заключения мирного договора до конца года выглядят туманными.
Парламентарий считает, что в случае отказа Киева проводить новые выборы президента до подписания соглашений с Россией, решением может быть назначение легитимного временного управляющего.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что казус с нелегитимностью украинского президента можно решить, передав полномочия другому гражданину Незалежной.