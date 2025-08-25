Московские волонтеры доставили более 10 тонн гумпомощи в ЛНР и ДНР

Более 10 тонн гуманитарной помощи доставили в ЛНР и ДНР волонтеры вместе с участниками направления «Город героев» проекта «Молодежь Москвы». Развитие и поддержка добровольческой деятельности отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Гуманитарную помощь собирали в штабах и «Домиках добра». Так, москвичи отправили в народные республики питьевую воду, коробки с продуктами питания, средствами личной гигиены, детскими товарами, канцелярскими принадлежностями, одеждой и специальным оборудованием. В состав груза также вошли сухой армейский душ, маскировочные сети и материалы для их изготовления.
Уточним, в штабах проекта «Москва помогает» ежедневно собирают гуманитарную помощь. В столице открыты 15 пунктов приема. Кроме того, в «Домиках добра» волонтеры собирают подарки для участников СВО и детей из новых регионов, а также товары для животных.
«Из Москвы регулярно осуществляется доставка гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. С 2022 года жителям этих регионов передали почти 340 тонн необходимых товаров. За каждой поездкой стоит отзывчивость москвичей, которые регулярно приносят вещи и продукты в штабы “Москва помогает” и “Домики добра”. Волонтеры бережно принимают и упаковывают каждый товар. Ежедневно растет количество добровольцев, которые хотят лично передать защитникам и жителям необходимую помощь, слова благодарности и поддержки», — сказала председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.