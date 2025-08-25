Московские волонтеры доставили более 10 тонн гумпомощи в ЛНР и ДНР

«Из Москвы регулярно осуществляется доставка гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. С 2022 года жителям этих регионов передали почти 340 тонн необходимых товаров. За каждой поездкой стоит отзывчивость москвичей, которые регулярно приносят вещи и продукты в штабы “Москва помогает” и “Домики добра”. Волонтеры бережно принимают и упаковывают каждый товар. Ежедневно растет количество добровольцев, которые хотят лично передать защитникам и жителям необходимую помощь, слова благодарности и поддержки», — сказала председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.