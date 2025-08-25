«Радио Судного дня» передало два загадочных сообщения

В эфире радиостанции 25 августа в 13.12 по Москве прозвучало слово «нардосаж», а в 14:25 — слово «пулолед».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир два новых сигнала, сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
В эфире радиостанции 25 августа в 13.12 по Москве прозвучало слово «нардосаж», а в 14:25 — слово «пулолед».
