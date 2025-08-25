Проекты из Тульской области победили на конкурсе по благоустройству

X Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Победу в нем одержали три инициативы от жителей Тульской области, сообщили в министерстве ЖКХ региона.
Теперь благодаря этому в 2026 году будут обновлены общественные пространства в Суворове, Белёве и Ясногорске. На реализацию этих проектов по благоустройству направят почти 222 млн рублей.
«Для Тульской области участие во Всероссийском конкурсе стало традиционным. За все время его проведения уже 23 проекта стали победителями. Важно отметить, что каждое пространство получается уникальным по стилистике и функциональным зонам благодаря командной работе жителей, архитекторов, представителей органов местного самоуправления и региональной власти при формировании заявки на конкурс. Каждая благоустроенная территория становится не просто точкой притяжения для жителей, но и площадкой развития предпринимательской деятельности, способствует повышению туристической привлекательности региона», — отметила заместитель областного правительства Наталья Аникина.
Например, в Детском парке в Суворове теперь создадут четыре функциональные зоны: событийно-коммуникационную, игровую, спортивную и прогулочную. А в Белёве планируют создать зоны тихого и активного отдыха. Кроме того, там обустроят событийную и памятную зоны. Также преображения ждет Центральный парк в Ясногорске. Работы там проведут в два этапа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.