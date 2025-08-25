Проекты из Тульской области победили на конкурсе по благоустройству

«Для Тульской области участие во Всероссийском конкурсе стало традиционным. За все время его проведения уже 23 проекта стали победителями. Важно отметить, что каждое пространство получается уникальным по стилистике и функциональным зонам благодаря командной работе жителей, архитекторов, представителей органов местного самоуправления и региональной власти при формировании заявки на конкурс. Каждая благоустроенная территория становится не просто точкой притяжения для жителей, но и площадкой развития предпринимательской деятельности, способствует повышению туристической привлекательности региона», — отметила заместитель областного правительства Наталья Аникина.