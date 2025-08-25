Самый пожилой житель Новосибирской области отпраздновал 105-летие

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медведев отметил 105-летний юбилей в Каргате, поделившись рецептом долголетия и прочитав стихи для гостей.
Празднование юбилея Александра Ивановича Медведева собрало представителей районной администрации и общественных организаций, которые поздравили ветерана и пожелали ему здоровья и благополучия.
Александр Медведев отметил, что ключ к долгой жизни — постоянный труд:
«Сколько себя помню, всегда трудился. Всю жизнь был погружён в работу», — цитирует его районная газета «За изобилие».
Ветеран участвовал в Сталинградской битве и во время торжества рассказал о своей повседневной жизни, прочитав гостям стихи. Он остаётся символом силы воли и преданности Родине.