Постановку по мотивам произведений уральских авторов показали в Свердловске

Премьера оригинального сказа-мюзикла «Камень» по мотивам произведений уральских авторов состоялся 22 и 23 августа на сцене Свердловского театра драмы. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Музыкальный спектакль «Камень» является художественным размышлением о культурной и территориальной самоидентичности уральцев. В постановке объединены драматическая глубина и элементы уральской мифологии. Картина наполнена отсылками к визуальной и поэтической культуре Свердловска конца XX века: здесь узнаются дворы и здания города, звучит музыка в исполнении уральских коллективов, а поэтический текст построен на стихах Бориса Рыжего и Майи Никулиной — «голосах поколения».
Сценография «Камня» выполнена с особым вниманием к символике Урала. На изготовление декораций ушло более 10 тонн металла, при этом конструкция выглядит легкой и футуристичной благодаря подсветке, движущимся платформам и проекционной анимации. От песков Афганистана до подземелий уральских гор — визуальный ряд спектакля превращается в полноценный графический роман. На сцене танцуют и поют не только главные герои, но и балетная массовка, изображающая духов уральских гор. Работа над спектаклем длилась почти полгода. Репетиции проходили на обычном полу, а финальный этап — уже на скользких подвижных металлических платформах, что стало настоящим испытанием для актеров и хореографов.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.