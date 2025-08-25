Постановку по мотивам произведений уральских авторов показали в Свердловске

Сценография «Камня» выполнена с особым вниманием к символике Урала. На изготовление декораций ушло более 10 тонн металла, при этом конструкция выглядит легкой и футуристичной благодаря подсветке, движущимся платформам и проекционной анимации. От песков Афганистана до подземелий уральских гор — визуальный ряд спектакля превращается в полноценный графический роман. На сцене танцуют и поют не только главные герои, но и балетная массовка, изображающая духов уральских гор. Работа над спектаклем длилась почти полгода. Репетиции проходили на обычном полу, а финальный этап — уже на скользких подвижных металлических платформах, что стало настоящим испытанием для актеров и хореографов.