В Альметьевске Татарстана состоялась велогонка Tour de Tatarstan

Традиционная шоссейная велогонка Tour de Tatarstan прошла 16 августа в городе Альметьевске Республики Татарстан по государственной программе «Спорт России», сообщили в исполнительном комитете муниципального района.
В гонке приняли участие более 300 спортсменов разных возрастов и уровней подготовки — от начинающих велосипедистов до профессионалов. Самому старшему участнику, Юрию Мезину из Уфы, исполнилось 77 лет.
Атлетам предлагались на выбор маршруты разной протяженности: 25 км, 50 км, 75 км и 100 км. Расстояние в 50 км можно было преодолеть и в формате эстафеты. На дистанции в 100 км среди женщин выиграла Татьяна Панина. Среди мужчин первым пересек финишную черту Данил Конотоп.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.