Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Альметьевске Татарстана состоялась велогонка Tour de Tatarstan

В ней приняли участие более 300 спортсменов разных возрастов и уровней подготовки.

Источник: Национальные проекты России

Традиционная шоссейная велогонка Tour de Tatarstan прошла 16 августа в городе Альметьевске Республики Татарстан по государственной программе «Спорт России», сообщили в исполнительном комитете муниципального района.

В гонке приняли участие более 300 спортсменов разных возрастов и уровней подготовки — от начинающих велосипедистов до профессионалов. Самому старшему участнику, Юрию Мезину из Уфы, исполнилось 77 лет.

Атлетам предлагались на выбор маршруты разной протяженности: 25 км, 50 км, 75 км и 100 км. Расстояние в 50 км можно было преодолеть и в формате эстафеты. На дистанции в 100 км среди женщин выиграла Татьяна Панина. Среди мужчин первым пересек финишную черту Данил Конотоп.

Государственная программа «Спорт России».

направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.