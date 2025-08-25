Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал интернет-клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал проект Mangalib за пропаганду ЛГБТ на 14 миллионов рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы на 14 миллионов рублей оштрафовал интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде.

«Суд рассмотрел семь протоколов по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ и назначил по каждому наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей», — сказали в суде.

Часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ вводит наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.

Следующие протоколы на Mangalib суд рассмотрит 28 августа и 30 сентября.

Как указано на сайте Mangalib (ООО «Мангалиб»), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.