Суд оштрафовал интернет-клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы на 14 миллионов рублей оштрафовал интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде.
«Суд рассмотрел семь протоколов по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ и назначил по каждому наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей», — сказали в суде.
Часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ вводит наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.
Следующие протоколы на Mangalib суд рассмотрит 28 августа и 30 сентября.
Как указано на сайте Mangalib (ООО «Мангалиб»), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.