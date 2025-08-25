В Феодосии военные проведут учения со стрельбой

«Уважаемые жители и гости Феодосии! Завтра, 26 августа, с 8−00 до 11−00 будут проводиться учебные стрельбы», — говорится в сообщении.
Горожан и туристов просят соблюдать спокойствие и доверять только проверенной официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.