В Феодосии военные проведут учения со стрельбой

В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных, а также антитеррористические учения отрядов самообороны и силовиков. В регионе бессрочно объявлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.