Мучался от слабости и изжоги, был риск заболеть раком. Уфимские врачи спасли мужчины, проведя уникальную операцию

В Уфе в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова прошла первая в Башкирии эндоскопическая операция по удалению опухоли большого дуоденального сосочка. Пациентом стал 75-летний мужчина, который обратился к врачам с жалобами на боли в правом боку, слабость и изжогу.
Как сообщает Министерство здравоохранения региона, после комплексного обследования у пациента была выявлена аденома большого дуоденального сосочка — важного органа, отвечающего за накопление желчи и сока поджелудочной железы. Дополнительные исследования показали возможную злокачественную природу новообразования.
Медики приняли решение провести малотравматичную эндоскопическую папиллэктомию, которая позволила избежать традиционного хирургического вмешательства с большими разрезами и длительным периодом восстановления.
Специалисты министерства подчеркивают, что все новообразования большого дуоденального сосочка потенциально опасны и могут перерождаться в рак. Своевременное обращение пациента за медицинской помощью предотвратило возможное распространение опухоли на другие органы и необходимость более сложного оперативного лечения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.