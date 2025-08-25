Ричмонд
Мучался от слабости и изжоги, был риск заболеть раком. Уфимские врачи спасли мужчины, проведя уникальную операцию

В Башкирии врачи впервые удалили опухоль большого дуоденального сосочка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова прошла первая в Башкирии эндоскопическая операция по удалению опухоли большого дуоденального сосочка. Пациентом стал 75-летний мужчина, который обратился к врачам с жалобами на боли в правом боку, слабость и изжогу.

Как сообщает Министерство здравоохранения региона, после комплексного обследования у пациента была выявлена аденома большого дуоденального сосочка — важного органа, отвечающего за накопление желчи и сока поджелудочной железы. Дополнительные исследования показали возможную злокачественную природу новообразования.

Медики приняли решение провести малотравматичную эндоскопическую папиллэктомию, которая позволила избежать традиционного хирургического вмешательства с большими разрезами и длительным периодом восстановления.

Специалисты министерства подчеркивают, что все новообразования большого дуоденального сосочка потенциально опасны и могут перерождаться в рак. Своевременное обращение пациента за медицинской помощью предотвратило возможное распространение опухоли на другие органы и необходимость более сложного оперативного лечения.

