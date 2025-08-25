Мучался от слабости и изжоги, был риск заболеть раком. Уфимские врачи спасли мужчины, проведя уникальную операцию

В Уфе в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова прошла первая в Башкирии эндоскопическая операция по удалению опухоли большого дуоденального сосочка. Пациентом стал 75-летний мужчина, который обратился к врачам с жалобами на боли в правом боку, слабость и изжогу.