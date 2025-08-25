Почётный гражданин Воронежа Александр Сушков отметил 99-летие

Сегодня, 25 августа, 99-й день рождения отмечает почётный гражданин Воронежа Александр Сушков. О его заслугах в своём Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Петрин.
В апреле 1943 года в возрасте 16 лет Александр Стефанович ушёл в армию. Через полгода он отправился на фронт, где обслуживал реактивно-пусковые установки «Катюша», а окончание Великой Отечественной войны встретил в Прибалтике. Дальнейшую жизнь он также связал со службой и завершил трудовой путь в звании подполковника.
За многочисленные подвиги Александра Сушкова наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медалью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.
«Воронеж трепетно относится к каждому герою, который принимал участие в войне и приближал нашу общую Победу. Ваш пример — не исключение», — обратился к имениннику мэр.
Сергей Петрин пожелал Александру Сушкову, чтобы его душа оставалась молодой и энергичной, а сам он был окружён понимающими и любящими людьми.