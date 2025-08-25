Почётный гражданин Воронежа Александр Сушков отметил 99-летие

В апреле 1943 года в возрасте 16 лет Александр Стефанович ушёл в армию. Через полгода он отправился на фронт, где обслуживал реактивно-пусковые установки «Катюша», а окончание Великой Отечественной войны встретил в Прибалтике. Дальнейшую жизнь он также связал со службой и завершил трудовой путь в звании подполковника.