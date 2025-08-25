Ричмонд
В Красносулинском районе Ростовской области восстановили водоснабжение

В Ростовской области устранили перебои с водой из-за тушения пожара на заводе нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области восстановили водоснабжение. Об этом 25 августа в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

— Сегодня дали людям воду. Проблема устранена, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, по состоянию на 24 августа, без ресурса в кранах оставались около восьми тысяч жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией был организован подвоз воды.

Сложности с водоснабжением были связаны с тушением Новошахтинского завода нефтепродуктов, на котором после террористической атаки 21 августа начался пожар. К этому моменту Юрию Слюсарю сообщили «о значительном сокращении площади возгорания».

Также накануне руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев подчеркнул, что в районе пожара не были превышены концентрации вредных веществ в воздухе.

