Школьница из Пермского края победила на международном конкурсе пчеловодов

Софья Макарова из Ординского округа Пермского края стала победителем международного конкурса «Пчела и человек. Дети» в номинации «Маточный следопыт». Поддержка молодежи в сфере сельского хозяйства отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса региона.
Уточним, что конкурс проходил с 13 по 16 августа в Москве. Пятнадцатилетняя Софья стала его самой опытной участницей. В частности, она единственная смогла обнаружить пчелиную матку в улье. Подчеркнем, что это сложный процесс, который требует глубокого понимания поведения этих насекомых. Отмечается, что наставником Софьи является ее отец — Владимир Макаров.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.