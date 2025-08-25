Школьница из Пермского края победила на международном конкурсе пчеловодов

Уточним, что конкурс проходил с 13 по 16 августа в Москве. Пятнадцатилетняя Софья стала его самой опытной участницей. В частности, она единственная смогла обнаружить пчелиную матку в улье. Подчеркнем, что это сложный процесс, который требует глубокого понимания поведения этих насекомых. Отмечается, что наставником Софьи является ее отец — Владимир Макаров.