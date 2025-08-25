В КНР впервые трансплантировали легкое трансгенной свиньи в тело человека

«Легкие трансгенных свиней в прошлом еще ни разу не трансплантировались в тело человека, из-за чего у нас не было сведений о том, как на подобную процедуру будет реагировать иммунитет пациента и не вызовет ли она сверхострую реакцию отторжения. Мы впервые осуществили этот эксперимент и продемонстрировали, что пересаженное легкое оставалось жизнеспособным и рабочим на протяжении более 216 часов», — говорится в сообщении.